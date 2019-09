Au moins 19 personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées suite au tremblement de terre de magnitude 5,2 qui a frappé mardi après-midi l'est du Pakistan, selon un nouveau bilan rendu public par la police pakistanaise.

«Au moins 19 personnes sont mortes et plus de 300 autres ont été blessées», a déclaré Sardar Gulfaraz, l'adjoint de l'inspecteur principal de Mirpur, ville du Cachemire pakistanais située près de l'épicentre du séisme. Un précédent bilan faisait état de trois morts et plus de 70 blessés.

L'épicentre se situe à 22,3 kilomètres au nord de la ville de Jhelum, le long de la frontière séparant la province du Pendjab et le Cachemire sous contrôle pakistanais, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

«Le pire s'est produit»

Le séisme, survenu à une profondeur de 10 kilomètres, «a été ressenti dans la plus grande partie de la province du Pendjab (et) dans certaines parties du Khyber Pakhtunkhwa», dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré à l'AFP le météorologue pakistanais Muhammad Riaz.

«Le pire s'est produit à Mirpur», ville du Cachemire pakistanais, a-t-il poursuivi. Deux témoins, Sajjad Jarral et Qazi Tahir, ont déclaré à l'AFP qu'au moins 50 personnes avaient été blessées dans l'effondrement d'un bâtiment à Mirpur. Les réseaux sociaux ont diffusé des photos d'une route fortement endommagée.

Des secousses ont été ressenties jusqu'à New Delhi. L'agence Press Trust of India a rapporté que des gens se sont précipités hors de leurs maisons et de leurs bureaux en panique dans plusieurs provinces indiennes, notamment le Rajasthan, le Pendjab et le Haryana.

Des précédents

Le Pakistan se trouve à la frontière entre les plaques tectoniques de l'Inde et de l'Eurasie, ce qui rend le pays vulnérable aux tremblements de terre. En octobre 2015, un séisme de magnitude 7,5 avait fait près de 400 morts au Pakistan et en Afghanistan, détruisant des bâtiments sur un terrain accidenté qui avait entravé les opérations de secours.

Le pays avait également été frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,6 le 8 octobre 2005, qui avait tué plus de 73'000 personnes et fait environ 3,5 millions de sans-abris, principalement au Cachemire sous contrôle pakistanais.

(afp/nxp)