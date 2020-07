Un tremblement de terre d’une magnitude de 4,7 a ébranlé dimanche, selon l’institut américain USGS, la ville de Tangshan, dans le nord de la Chine, qui avait été frappée en 1976 par un séisme dévastateur. Le bilan matériel et humain de ce tremblement de terre, dont les secousses ont été ressenties à Pékin, n’était pas encore connu dimanche en fin de matinée.

La secousse a eu lieu dimanche à 06h38 heure locale (00h38 en Suisse) et son épicentre se situait dans un quartier résidentiel situé dans la banlieue de Tangshan, à environ 200 kilomètres à l’est de Pékin, a indiqué l’USGS. Selon les services sismologiques chinois, d’une magnitude de 5,1, il s’est produit à 10 kilomètres de profondeur.

RT @globaltimesnews: A 5.1-magnitude #earthquake hit Tangshan city in N. China’s Hebei Province at 6:38 am on Sunday. Tangshan had been given a three-second pre-earthquake warning. Tremors also felt in nearby #Beijing and Tianjin. https://t.co/2vsmz95nH5 pic.twitter.com/AKldlERyne