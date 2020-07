American Airlines a contacté le sénateur républicain du Texas Ted Cruz, un proche de Donald Trump, pour lui rappeler les règles après qu’il a été photographié sans masque à bord d’un de ses avions.

«Comme nous le faisons dans ce genre de cas, nous avons examiné les détails de cette affaire, et bien que notre politique ne s’applique pas lorsqu’un passager mange ou boit, nous avons contacté le sénateur Cruz pour affirmer l’importance de cette politique dans le cadre de notre engagement à protéger la santé et la sécurité des voyageurs», a indiqué le service de presse d’American Airlines.

Une photo postée sur Twitter par un passager montre le sénateur, gobelet de café et téléphone dans les mains, mais le masque n’y est pas visible.

Captured today at 10:45am — @TedCruz on a commercial flight, refusing to wear a mask. pic.twitter.com/h8DM7J4CMi