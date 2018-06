Un petit drame a perturbé un déjeuner entre sénateurs démocrates au congrès des Etats-Unis jeudi. Alors qu'une parlementaire sexagénaire s'étouffait, un autre élu a couru à son secours, la sauvant en pratiquant la manoeuvre d'Heimlich, mais au prix d'une côte cassée.

«Merci au sénateur Joe Manchin», âgé de 70 ans, a écrit la sénatrice Claire McCaskill sur Twitter lundi. «Et une côte douloureuse pendant quelques semaines ce n'est pas grand-chose. (...) Le travail continue», a poursuivi la démocrate de 64 ans.

My thanks to @Sen_JoeManchin. And a sore rib for a few weeks is no big deal. I play hurt. The work goes on. https://t.co/rBb0gBq32F