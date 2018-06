Cela même alors que la chancelière allemande Angela Merkel vantait encore la semaine dernière l'idée d'un siège unique en Belgique pour le Parlement européen.

«Il y a pas mal de collègues qui sont coincés dans le train, dont la porte-parole adjointe du service de presse, à la suite à d'une panne d'électricité sur le réseau ferroviaire français», a déclaré le porte-parole en chef du Parlement, Jaume Duch Guillot, lors de la conférence de presse de présentation de la session plénière.

Sur son compte Twitter (ci-dessous), son adjointe, Marjory van den Broeke, a fait état de ce retard, photographiant les fonctionnaires sortis du train arrêté dans la campagne française sous un ciel orageux.

Stuck on our way to Strasbourg pic.twitter.com/ni2e7J1Uib