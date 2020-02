Un train à grande vitesse reliant Milan à Salerne (sud) a déraillé jeudi matin près de Lodi, non loin de Milan, faisant deux morts et une trentaine de blessés dont aucun ne se trouve en condition préoccupante, ont annoncé les services de secours et le préfet.

L'accident s'est produit à hauteur de Lodi à, une cinquantaine de kilomètres au sud de Milan, et les deux personnes décédées sont les machinistes du train à grande vitesse Freccia Rossa, selon les mêmes sources.

#Lodi Primi rilievi investigativi della #poliziaferroviaria. Il transito al momento è sospeso in entrambe le direzioni pic.twitter.com/ST04gB3cT2 — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

Le préfet de Lodi, Marcello Cardona, venu sur place, a confirmé que deux machinistes avaient été tués précisant «qu'il ne devrait pas y avoir d'autres victimes» car aucun blessé n'inspire d'inquiétude. «Cela aurait pu être encore plus grave», a indiqué le préfet.

«Les premières investigations ont commencé pour comprendre où se situe le point zéro» du déraillement, a-t-il déclaré à Rainews 24, précisant que l'«on ne peut rien affirmer encore» sur les raisons de l'accident.

«Le ministre de l'Intérieur a été immédiatement informé. Le procureur de la République est sur place», a ajouté le préfet.

Dramatic drone pictures of this morning’s tragic high speed train crash in #Lodi Italy. pic.twitter.com/lPbOSwrlWp — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) February 6, 2020

Trafic dévié

Selon les secours, 27 personnes ont été blessées dont 25 très légèrement et deux un peu plus sérieusement mais aucun n'est dans une situation préoccupante.

La société de chemins de fer publique Ferrovie dello Stato a indiqué que l'accident, «dont les causes doivent encore être déterminées», a provoqué dans un premier temps l'interruption de la circulation de la ligne à grande vitesse Milan-Bologne mais qu'ensuite le trafic a été dévié, suscitant des retards allant jusqu'à 1H00.

D'après les premières constatations, rapportées par les médias, il semble que la motrice du train soit sortie des rails et ait heurté un chariot de marchandises sur une voix parallèle avant d'aller percuter un bâtiment ferroviaire situé à plusieurs dizaines de mètres de là.

Les images des chaînes de télévision montrent la motrice éventrée près du bâtiment, détachée du convoi, et les deux premières voitures couchées sur les rails. (ats/nxp)