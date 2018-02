Quatre éléphants ont été tués samedi soir dans la collision avec un train de passagers dans le nord-est de l'Inde, dans une zone où les voies de chemin de fer traversent les corridors des éléphants.

Aucun passager n'a été blessé dans cette collision dans l'Etat d'Assam, qui a fait dérailler la motrice, a affirmé dimanche à l'AFP P.J. Sharma, un porte-parole de la société de chemin de fer régionale.

Un cinquième éléphant a été grièvement blessé. Les pachydermes faisaient partie d'un troupeau qui migrait à travers les collines boisées de cet Etat du nord-est du pays, où les voies ferrées croisent les corridors des éléphants et leur servent parfois de route de transit.

L'Etat d'Assam abrite près de 30'000 éléphants d'Asie, une espèce menacée.

60 éléphants tués en 2017

Des limitations de vitesse ont été imposées sur certaines voies ferroviaires désignées comme corridors pour éléphants. Il n'était pas précisé dans l'immédiat si la collision a eu lieu sur l'une de ces voies.

Mais ces mesures n'ont pas mis fin aux accidents. Cinq éléphants ont ainsi été tués en décembre dans la collision avec un train près d'une plantation de thé.

La déforestation et l'urbanisation à proximité de leur habitat conduisent les pachydermes à aller de plus en plus loin à la recherche de nourriture.

Soixante éléphants ont été tués en 2017 dans l'Assam, contre 110 en 2016, notamment en s'électrocutant contre les clôtures électriques érigées par les fermiers pour protéger leurs champs. (afp/nxp)