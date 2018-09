La ville de Palu sur l'île des Célèbes au centre de l'Indonésie a été frappée par un tsunami, déclenché après un fort séisme vendredi, a annoncé un responsable de l'agence de géophysique indonésienne.

«C'est un véritable tsunami qui a frappé Palu», une ville située à près de 80 km de l'épicentre du séisme, a confirmé Rahmat Triyono, responsable du centre pour les tremblements de terre et tsunamis à l'agence indonésienne de géophysique, sur la chaîne de télévision Kompas.

L'agence de gestion des catastrophes indonésienne avait pourtant retiré l'alerte au tsunami émise peu de temps avant.

Le tremblement de terre a frappé le centre de l'île à une profondeur de 10 kilomètres quelques heures après une première secousse plus faible qui a tué au moins une personne dans la même région.

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun

A major 7.5 quake struck off the Indonesian island of Sulawesi on Friday. The quake was followed by tsunami after the tsunami warning was lifted. @IpungLombok @Sutopo_PN #Pray ForDonggala#PrayForPalu



pic.twitter.com/s4CqaAkSpF