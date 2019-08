L’Australienne Shai Ager a d’abord retrouvé une douzaine de corps de wallabies, allongés dans l’herbe dans un terrain de sport de Cairns, au nord du pays. Aucun survivant, a-t-elle d’abord cru, jusqu’à ce qu’un petit tente de retourner dans la poche de sa mère décédée.

Écologiste et membre d’un groupe actif dans le secours de ces petits marsupiaux, Shai Ager est retournée dans le même secteur le lendemain. Elle est tombée sur trois wallabies. Vivants, cette fois, mais pas pour longtemps. «De la mousse sortait de leur bouche. Je me suis assise près d’eux tandis qu’ils mouraient», a-t-elle raconté, relate le «New York Times».

Piégés par une porte

Les jours suivants? Ça a continué. Sept wallabies morts. Puis quatre. Ou à nouveau sept. En à peine sept jours, 44 de ces animaux qui ressemblent à des kangourous miniatures ont été retrouvés sans vie, toujours dans la même zone, a communiqué ce mardi The Agile Project, l’association de Shai Ager. Certains cadavres, notent des médias locaux, ont été marqués avec de peinture.

Sur place, des barrières avaient été installées autour du terrain de sport. Avec une porte conçue pour que les wallabies qui arriveraient tout de même à pénétrer à l’intérieur puissent en sortir. Mais elle a été endommagée: les animaux se retrouvent donc bloqués à l’intérieur. Un hasard? Ou un piège pour pouvoir s’en prendre à eux?

Amende salée

Les autorités ont lancé des investigations. Pour l’instant une maladie voire un effet du stress ne peuvent pas être absolument exclues. Mais tout indique des empoisonnements. Des autopsies devraient rendre leur verdict ces prochains jours.

ABC rappelle que les wallabies sont protégés en Australie et qu’une amende théorique maximale de 30 000 dollars australiens – 20 000 francs environ – peut sanctionner qui en abattrait un.

Problème de cohabitation

Mais à Cairns, tout le monde admet qu’il existe aujourd’hui un problème de cohabitation entre les habitants et les marsupiaux. Avec l’urbanisation du secteur dans lequel ils ont été retrouvés sans vie, les wallabies ont en fait perdu leur habitat naturel. On les retrouve donc dans des parcs, terrains de sport ou même dans les jardins de particuliers. Et ils sont toujours plus souvent attaqués par des chiens ou percutés par des voitures. Mais pour certains ça n’a rien de grave: ils considèrent qu'ils ne valent pas mieux que des rats…

Shai Ager se bat pour leur trouver un nouvel habitat et elle a concocté un projet pour relocaliser 150 wallabies dans la nature. Mais d’autres semblent manifestement avoir opté pour des méthodes plus rapides et radicales pour faire disparaître les marsupiaux.