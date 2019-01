C'est l'histoire d'un tweet malheureux. Celui de l'US Strategic Command balancé le soir du Nouvel An en relation avec le traditionnel lâché de la boule de cristal de Time Square sur le coup de minuit.

«En cas de besoin, on est prêt à lâcher quelque chose de bien, bien plus gros» indiquait le message accompagné d'une vidéo d'un bombardier en train de larguer deux bombes. Le gag est mal passé, c'est le moins que l'on puisse dire.

Le tweet a très rapidement été retiré, remplacé par un autre présentant les plus plates excuses de l'organisme appartenant au Pentagone:« Notre précédent tweet pour la nouvelle année était de mauvais goût et ne reflète pas nos valeurs. Nous nous excusons. Nous nous consacrons à la sécurité de l'Amérique et de ses alliés.»

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.