Lundi vers 12 h 30, un pilote autrichien a décollé avec son petit avion de Wiener Neustadt. Puis il s’est posé une heure plus tard à Graz. Entre les deux? Il a fait des détours, d’autres détours et tourné dans tous les sens. Mais pas au hasard. «Il a suivi un plan de vol qu’il a ajouté sous la forme d’un calque sur une carte de Google Maps», explique le HuffingtonPost.

On peut désormais découvrir le tracé qu’il a suivi sur le site de référence Flightradar 24. Et il a écrit «stay home», restez à la maison… Une jolie manière de faire le buzz tout en faisant passer un message de prévention pour freiner l’épidémie de coronavirus.

STAY HOME - This message was written in the sky by a pilot in Austria earlier today



