Si Jean Van Hamme, 79 ans, scénariste des séries à succès «XIII» ou «Thorgal», a presque abandonné la BD. Presque, mais pas tout à fait. Et le nouvel album qu'il signe aujourd'hui montre qu'il n'a rien perdu de son efficacité. Le lecteur de «Kivu» ne pourra être que bouleversé par ce qu'il lira.

Avec ce livre, à ne pas mettre évidemment entre toutes les mains, Van Hamme réussira peut-être à alerter l’opinion publique sur les monstruosités qui se déroulent chaque jour dans cette partie du Congo. Comme Joseph Conrad l'avait fait à la fin du XIXe siècle dans son roman le plus célèbre, «Au cœur des ténèbres», dénonçant les horreurs pratiquées dans ce même pays par la Belgique coloniale.

Mais les crimes que décrit Van Hamme dans «Kivu» ne datent pas du temps des colonies. Ils se produisent maintenant. En guerre depuis 20 ans, cette partie orientale de la République démocratique du Congo, zone frontière avec l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, est le théâtre d’affrontements entre de multiples factions: armée régulière, groupes séparatistes, milices appuyées par tel ou tel pays, bandes sous contrôle de seigneurs de guerre locaux. Chacun se bat pour contrôler une partie du territoire et exploiter ses richesses. Et usant de la barbarie la plus extrême auprès de la population afin de la chasser, la terroriser, la contrôler. Le viol y est ainsi une arme de guerre des plus communes.

Du sang dans nos téléphones

Pour faire état des horreurs que vit cette région, Van Hamme a choisi la fiction. Un jeune ingénieur belge est envoyé au Kivu par sa compagnie afin de trouver un remplaçant au directeur de production qui vient de mourir. Sa firme exploite le coltan, un composite de deux minéraux dont la demande mondiale a explosé puisqu’il est essentiel à la fabrication notamment des smartphones. C’est le drame récurrent du Congo: ses richesses comme le caoutchouc, l'or ou le cobalt, au lieu de faire la prospérité de son peuple, ont fait son malheur.

Enfants violés

Sur place, le jeune héros va découvrir la sombre réalité du Kivu et croiser la route d’une gamine dont la famille a été massacrée et qui,elle-même, a réchappé de peu au viol. Le périple de ces personnages les mènera notamment à l’hôpital de Panzi, un établissement bien réel fondé par un célèbre chirurgien, Denis Mukwege. Ici, on y soigne principalement les atroces lésions causées par les viols - pratiqués également à l’arme blanche - dont sont victimes femmes, jeunes filles… et même de tout petits enfants.

L’album est dessiné par Christophe Simon, formé par Jacques Martin à qui il a succédé sur la série «Alix». Son dessin reste académique mais s’est assoupli dans ce récit qu’il a préparé en se rendant sur place. Ce qu’il a vu là-bas, il lui a fallu longtemps pour s’en remettre et pour pouvoir le représenter. Les pires mutilations et exactions commises au Kivu sont décrites dans des dialogues qui vous retournent l’estomac mais ne sont pas montrées explicitement. Ce serait insoutenable. Et nombreux doivent être les lecteurs qui, une fois cette BD refermée, se demandent révoltés ce qu'ils pourraient faire pour changer les choses.

Très peu d'ONG sur place

Nous avons posé la question à Mike Hoffman. Ce Lausannois est le fondateur de l’association Vivere, ONG qui est l’une des rares à opérer au Kivu. C’est justement le principe même de cette association: elle ne compte que quelques membres, n'a pas les moyens de nombreuses autres, mais intervient dans les zones délaissées par l’aide humanitaire. Pour donner au moins une goutte d'aide et d'espoir. Mike Hoffman se rend chaque année depuis 2004 et durant deux ou trois semaines au Kivu. Il en est d’ailleurs rentré il n’y a que quelque jours seulement. Nous lui avons demandé de lire cette BD.

«J’ai peur que les lecteurs ne pensent que ce qui est décrit dans cet album soit exagéré. Et bien pas du tout! Je parle de ce que subit la population. Evidemment, Van Hamme utilise la fiction. Je n’ai ainsi jamais croisé un seul jeune ingénieur blanc qui sauve des vies au Kivu.» Mike Hoffman précise aussi que, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’album, les milices téléguidées par le Rwanda ne sont pas les seules responsables des horreurs que subit la population. Mais elles sont privilégiées dans le réçit, car elles illustrent le fait que 80% de la production mondiale du coltan est vendue par le Rwanda… dont les sols n’en contiennent pas un gramme. Il est pillé et exploité dans des conditions inhumaines au Congo et les grandes firmes internationales, en l’achetant au pays voisin, peuvent ainsi dire qu’elles n’ont pas de sang sur les mains. A noter que le Rwanda ne fait rien pour empêcher cela.

Boycotter des marques de smartphones?

Faudrait-il, comme cela a été fait avec les diamants du sang, faire pression sur Apple et autre Samsung pour qu’ils s’assurent que les composants de leurs smartphones proviennent d’exploitations irréprochables? Le responsable de Vivere soupire: «Peut-être que certaines firmes occidentales proposeraient alors des produits éthiques. Mais certaines de leurs concurrentes n’auraient pas autant de scrupules».

Une force de l'ONU inefficace

Qu’est-ce qui pourrait alors changer les choses au Kivu? “«Il y tout ce qu’il faut sur place. Cela s’appelle la MONUSCO, fait remarquer Mike Hoffman.» Soit la force de l’ONU présente au Congo depuis bientôt 20 ans pour protéger la population et forte de près de 17'000 hommes. «Mais elle ne remplit pas son rôle, regarde faire sans intervenir et participe même parfois au pillage des ressources. J’ai vu de mes yeux des soldats du contingent pakistanais embarquer du sable contenant des minerais, très certainement pour l’envoyer au Pakistan. Si ces hommes n’interviennent généralement pas, c’est parce qu’on ne leur en donne pas l’ordre. Or ce sont des soldats: si on les commande, ils obéissent!»

Comment les pousser à agir? «C’est vous, c’est moi qui les payons.» La Suisse fait en effet partie des pays contributeurs au financement ces troupes dont le budget s’élève à plus d’un milliard par an. «Il faudrait que le public, les politiques, soient sensibilisés au drame du Kivu, afin de faire pression pour que les choses changent. Et ne surtout pas baisser les bras d’avance en disant que, de toutes façons, la situation a toujours été comme cela au Congo. C’est faux! Il y a 20 ans, alors que le Rwanda était à feu et à sang, le Kivu était une région magnifique et sûre. Elle peut le redevenir, même si je suis très pessimiste sur le court terme. Dans un futur proche, à moins d’un changement radical de volonté politique pour une pacification de la région, des horreurs continueront à 'être commises tous les jours.»

Collaborateurs assassinés

Car là où la BD de Van Hamme et Simon s'éloigne le plus de la réalité c'est que, pour les héros, tout finit bien. Alors que ce n'est que très rarement le cas au Kivu où Vivere a déjà perdu quatre personnes avec qui elle collabore sur place, toutes assassinées. La dernière a disparu le 21 août dernier.

