La police ukrainienne a arrêté dimanche 56 militants d'extrême droite qui tentaient par la force d'empêcher le départ de la Gay Pride à Kiev. Environ 5000 personnes se sont rassemblées sous forte protection policière.

Bombes de gaz

Environ 150 membres d'un groupe d'extrême droite ont tenté d'empêcher le départ de la marche. Certains d'entre eux ont également envoyé des bombes de gaz sur la police.

Les quelque 5000 homosexuels, lesbiennes, bisexuels et transsexuels (LGBT) et leurs sympathisants -le double de l'année précédente- ont pu ensuite défiler, sans autre incident, dans le centre de Kiev sous la protection d'environ 5000 policiers, dont de la police montée. «Il y a besoin de la police, sinon des gens viennent, interrompent, attaquent», explique Liza, 19 ans. «Ce n'est pas ainsi que ça devrait se passer dans un pays civilisé», ajoute-t-elle.

The beautiful people of Kiev will not be told who to love! ??????????????#kyivpride2018 pic.twitter.com/Hwy01K31jz