Une Palestinienne a été tuée par balle vendredi par des soldats israéliens lors d'affrontements près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, a indiqué un responsable des services de santé de l'enclave. Elle travaillait comme bénévole.

????Breaking news from Gaza: 21-year-old Razan al-Najjar, a paramedic, was shot and killed by Israeli soldiers today during demonstrations in Gaza. She's holding a key here with the words: "I am returning" written on them. #gaza #GreatReturnMarch pic.twitter.com/XWMWuFi35P