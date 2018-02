Selon Le Journal du Dimanche, une Suissesse figure dans le dossier des inspecteurs français, dans le cadre de l'affaire Ramadan.

Cette femme affirme être une ex-maîtresse de Tariq Ramadan. Elle aurait écrit en 2009 à l'épouse du théologien afin de lui expliquer la nature de sa «relation intime» avec son mari, depuis «plusieurs années». Une plainte avait même été évoquée.

Ramadan aurait répondu à ce message en 2010, de manière menaçante: «Tu parles encore une fois de moi, tu continues de médire et salir sur le net ou dans tes milieux et c'est la foudre juridique qui s'abat sur toi. Dernier avertissement. Disparais et tais-toi.»

Cette Suissesse a été entendue en qualité de témoin par les enquêteurs. (Le Matin)