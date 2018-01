Au moins 40 personnes ont été tuées et 140 blessées samedi dans l'explosion à Kaboul d'une ambulance piégée revendiquée par les talibans, à proximité du ministère de l'Intérieur, a indiqué à l'AFP le minsitère de la Santé.

«Le dernier bilan disponible est de 40 morts et 140 blessés acheminés dans nos hôpitaux», a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère Waheed Majroh.

Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur place immédiatement a pu voir de très nombreux corps de victimes ensanglantés, «morts et blessés» sur les trottoirs, que les riverains aidaient à évacuer. Il a également vu de très nombreuses victimes, hommes, femmes, enfants, acheminées dans l'hôpital Jamuriat voisin, traitées dans les couloirs submergés.

«C'est un massacre», a affirmé sur Twitter Dejan Panic, coordinateur de l'ONG italienne Emergency spécialisé en chirurgie de guerre qui a décompté au moins «sept morts et 70 blessés» dans son hôpital. La photo qui accompagne son message montre de très nombreuses victimes allongées dans les couloirs sous les préaux de l'établissement.

Esplosione a #Kabul vicino all’ex ministero degli interni. Per ora oltre 50 feriti portati all’ospedale di EMERGENCY. “È un massacro”, dice Dejan Panic, coordinatore di Emergency in #Afghanistan . pic.twitter.com/5zdcMZsQIN

Panique totale

La panique était totale sur place: les vitres ont été soufflées sur des centaines de mètres à la ronde, un immeuble voisin de l'hôpital Jamuriat, haut de quelques étages et profondément lézardé, menaçait de s'effondrer, selon le photographe et les médecins ont demandé aux civils d'aider à évacuer les blessés qui risqueraient d'être ensevelis.

L'attentat a été revendiqué par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid sur WhattsApp : «un martyr a fait sauter sa voiture piégée près du ministère de l'Intérieur où se trouvaient de nombreuses forces de police», a-t-il indiqué.

Le Haut Conseil de la Paix, chargé des négociations - bloquées - avec les talibans, estimait avoir été la cible privilégiée. «Ils ont visé notre barrage. C'était énorme, toutes nos vitres sont soufflées», a indiqué à lAFP un de ses membres, Hassina Safi.

Les membres de la délégation européenne toute proche, dont les vitres ont été brisées, ont été rapidement mis en sécurité dans leur pièce sécurisée a indiqué l'un d'eux à l'AFP.

#BREAKING Huge blast reported in #Kabul, TOLO News reports with no immediate word on casualties pic.twitter.com/ya2O4Xkfm7