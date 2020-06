Au moins six personnes sont mortes, dont un policier, lorsque quatre hommes armés ont pénétré lundi dans la Bourse de Karachi (Sud), la capitale financière du Pakistan, une attaque revendiquée par un groupe indépendantiste de la province voisine du Baloutchistan.

Karachi stock market under attack from terrorist. The attack started around 10 am local time. https://t.co/u9znukTF3A pic.twitter.com/mqqQ6HVNv9 — Sidhant Sibal (@sidhant) June 29, 2020

«Quatre gardes et un civils ont été tués», ainsi qu'un policier, «dans une attaque terroriste à la grenade et au fusil» contre la Bourse de Karachi, a déclaré la police dans un communiqué. La fondation Edhi, la principale organisation de secours à Karachi, a de son côté fait état de 7 morts et 7 blessés, selon son responsable Faisal Edhi. Les quatre assaillants ont également été tués.

L'attaque contre la Bourse de Karachi intervient dix jours après qu'une grenade a été lancée sur une file d'attente devant un bureau d'aide sociale, tuant une personne et en blessant huit autres. Aucun groupe n'avait revendiqué cette attaque.

Après une décennie sanglante, durant laquelle les attentats étaient quotidiens, les violences ont très fortement baissé au Pakistan. De telles attaques constituent l'exception quand ils étaient auparavant la norme.

La ville portuaire de Karachi, qui pendant des années a été frappée par une forte criminalité, est désormais beaucoup plus sûre après une reprise en main du territoire par les forces de sécurité. (AFP/Le Matin)