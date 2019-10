Le suspect serait blessé. Il aurait agi avec un sabre ou un long couteau, d'après les premières informations qui nous parviennent.

Selon les premiers éléments recueillis par les médias locaux auprès de la police, le suspect, qui serait blessé, aurait agi avec un sabre. Cette attaque s'est produite dans les locaux de l'école de formation professionnelle Savo, située dans le centre commercial Herman, dans cette ville de l'est de la Finlande.

«Les policiers ont fait usage de leur arme. Un assaillant a été arrêté. Les blessés ont été évacués», a déclaré la police dans un communiqué. Selon les médias locaux, le suspect, qui compte parmi les blessés, aurait utilisé un sabre contre ses victimes.

L'hôpital universitaire de Kuopio a été prié de se préparer à faire face à un incident majeur, tandis que la police a annoncé qu'elle tiendrait une conférence de presse à 17 heures. Une cellule de crise a été mise sur pied par la Croix-Rouge et un numéro d'appel d'urgence a été mis en place.

