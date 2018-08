Une bombe de la 2e guerre mondiale désamorcée

Une équipe de déminage allemande a désamorcé dimanche avec succès une bombe non explosée datant de la Deuxième Guerre mondiale. L'opération a provoqué l'évacuation de 18'500 personnes à Ludwigshafen, dans l'ouest du pays.

La bombe aérienne de 500 kilos, probablement larguée par les forces américaines, avait été découverte au cours de travaux de construction plus tôt cette semaine. «Bonne nouvelle: la bombe a été désamorcée! Les résidents peuvent rentrer chez eux», a tweeté la municipalité de Ludwigshafen sur son compte officiel.

Plus de 70 ans après la fin de la guerre contre l'Allemagne nazie, les services de déminage doivent régulièrement neutraliser des bombes et obus de l'époque, découverts lors de chantiers de construction ou dans des forêts, des champs et même parfois des jardins. (ats/nxp)