Un petit Australien a retrouvé sur une plage une bouteille contenant un message jeté à la mer par un petit Anglais depuis un navire en partance pour l'Australie voici 50 ans. L'homme âgé aujourd'hui de 63 ans a été identifié.

Jyah Elliot, neuf ans, a découvert le trésor dans des dunes de sable sur une plage d'Australie-Méridionale mardi. Le lendemain, ABC avait retrouvé la trace de l'auteur via sa famille élargie vivant au Royaume-Uni et en Australie. Celui-ci est actuellement en croisière en mer Baltique.

LOOK: A 50-year-old #message in a bottle was found by Jyah Elliot, 9, during a fishing trip with his father on a South Australian beach. The letter dated 17 Nov 1969 appeared to have been sent from a ship by a Paul Gilmore, who said he was emigrating from England to #Melbourne. pic.twitter.com/EnrYmxe2eT