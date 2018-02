Une collecte de fonds intitulée «Free Tariq Ramadan» a été lancée jeudi dernier sur le site de crowdfunding (financement participatif) Cotizup. Et lundi soir, soit en à peine cinq jours, plus de 107'000 euros (123'000 francs) ont déjà été récoltés pour venir en aide au théologien, mis en examen et incarcéré pour viols depuis le début du mois de février.

«Alors que la présomption d’innocence devrait être la règle, on se rend bien compte qu’il existe des exceptions, peut-on lire dans l'introduction à cette levée de fonds. Face à une machination sans nom, Tariq Ramadan se trouve confronté à plusieurs affaires dont la bataille sera longue et coûteuse.» La page diffuse également la vidéo diffusée le 14 février dernier par la femme du théologien suisse, Iman. Elle y dénonce notamment le «non-respect de la présomption d'innocence» dont devrait bénéficier son mari.

Pour rappel, Tariq Ramadan souffre d'une sclérose en plaques mais la justice française a estimé la semaine dernière que son état de santé était compatible avec son maintien en détention. (nxp)