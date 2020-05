Une dizaine de pompiers ont été blessés samedi dans une explosion survenue pendant un incendie dans un centre commercial de Los Angeles, a-t-on appris de source officielle.

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq