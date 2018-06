La police a scellé mardi une école primaire dans le quartier berlinois de Gesundbrunnen et fermée la «Prinzenallee» à cause d'une situation potentiellement «dangereuse».

Les professeurs et les élèves étaient évacués de l'établissement peu après 11 heures, selon le compte twitter des forces de l'ordre de la capitale, qui recommandent d'éviter la zone. Selon une journaliste présente sur place, des parents ont déjà été autorisés à voir leurs enfants. D'autres sont toujours sans nouvelles. Et les nerfs sont à vif.

Students and teachers are being evacuated from a school in Berlin #Gesundbrunnen - We still don‘t know what exactly happened. Family members around us ask the police to let them through. According to @polizeiberlin some parents are already allowed to see their children. pic.twitter.com/yvdXpmVnUB