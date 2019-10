Accompagnés de leurs animaux familiers, des fidèles de la paroisse de Saint François d'Assise, à Zapopan, au nord-ouest de Mexico, attendent patiemment de les faire bénir, comme a pu le constater un journaliste de l'AFP.

Comme le veut la tradition le 4 octobre de chaque année, à l'occasion de la Saint François, ceux qui y croient se présentent à l'entrée de l'église du quartier de Zoquipan avec des chiens de races diverses, des perruches en cage, ou des tortues dans leur vivarium en plastique.

Lucía Rincón, 36 ans, tient en laisse son berger allemand, adopté tout petit deux ans et demi plus tôt et qui fait depuis partie intégrante de la famille. «En général, mon frère vient le faire bénir le jour de la fête de St François d'Assise. Nous sommes des fidèles de ce saint et nous savons que les animaux ont eux aussi besoin d'un guide», confie Lucia. Assise dans le jardin qui jouxte l'église, elle attend le prêtre.

«Ils font partie de nos vies»

Lorsqu'il apparaît dans l'encadrement de l'entrée de l'édifice, le père Juan José Leal entonne sa prière à l'adresse des bêtes de tous poils, visiblement moins émues que leurs maîtres. «Ils font partie de nos vies, de nos maisons. Nous les aimons et nous leur donnons notre attention. Que Dieu nous permette de prendre soins de ces animaux», prononce le prêtre.

S'en suit le rite traditionnel de l'eau bénite jetée sur les animaux, à leur plus grande surprise. A ce moment, les maîtres respectifs déclament le nom de leur mascotte. Ceux de «Daisy», «Canela» s'élèvent au dessus de l'assistance.

Dans la tradition catholique, Saint François d'Assise est considéré comme le patron des animaux et de la nature. (afp/nxp)