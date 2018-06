Une explosion «mineure», provoquée par un court circuit de batterie, est survenue dans la soirée de mardi dans le métro londonien, a annoncé la Metropolitan Police (Met), la police londonienne.

«Il apparaît à ce stade que la cause de l'explosion est un court circuit de batterie. La Met Police et la BTP (police des transports, ndlr) travaillent ensemble pour établir l'ensemble des faits», a indiqué la Met dans un communiqué.

Plus tôt, Scotland Yard avait annoncé avoir été prévenue à 19h03 (18h03 GMT) par un appel faisant état «d'une explosion» à la station Southgate dans le nord de Londres. Elle a déployé sur place ses équipes, tout comme les pompiers et ambulanciers londoniens. Un cordon de sécurité a été installé, barrant l'accès à la station.

«Une enquête est en cours pour établir la cause de l'explosion signalée, qui semble avoir été mineure», avait précisé la police. «Nous n'avons pas connaissance de quelconque blessure grave». «Nous ne croyons pas que l'explosion soit liée à un projet terroriste», avait de son côté indiqué la BTP sur son compte Twitter.

Le service des ambulances de Londres a déclaré avoir pris en charge trois blessés sur place «pour des blessures mineures», tandis que deux autres personnes ont été emmenées à l'hôpital.

Sur Twitter, certains usagers ont décrit des scènes de panique. «J'étais à Southgate quand toute l'agitation a commencé», a écrit @Nakzokulah. «Je pouvais sentir une odeur de brûlé (comme du caoutchouc), et j'ai vu plusieurs personnes se précipiter vers les sorties».

