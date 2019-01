Une forte explosion s'est produite dans une boulangerie samedi matin vers 9 heures dans le 9e arrondissement de Paris, blessant plusieurs personnes et soufflant plusieurs vitrines alentours, d'après la préfecture de police et des journalistes AFP sur place.

Un incendie dans une boulangerie s'est déclenché suivi d'une forte explosion, a indiqué la préfecture de police. La piste d'une fuite de gaz est privilégiée pour l'instant pour expliquer le sinistre.

Cet évènement intervient alors que quelque 5000 policiers sont mobilisés à Paris ce samedi dans la perspective de la 9e journée de manifestation des gilets jaunes.

@Lukewearechange on the ground major explosion police not arrived people have died #paris pic.twitter.com/vZ7SpNHxDf — garrood (@garrood) January 12, 2019

Sotiri Dimpinoudis



Picture of the huge EXPLOSION in #Paris!



Reports of Windows around 2 blocks are blowed up by the pressure of the car bomb in #Paris!#BREAKING pic.twitter.com/Z0FZm01kkf — ???? Sarwar ???? (@ferozwala) January 12, 2019

???? #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019

(afp/nxp)