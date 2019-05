De nouvelles inscriptions antisémites, contre l'immigration et prenant pour cible le préfet et les gendarmes, ont été découverts vendredi matin en Alsace. Ils ont été inscrits sur la mairie-école d'Ebersmunster, petit village du Bas-Rhin.

Il s'agit d'«inscriptions à caractère antisémite et contre l'immigration, ainsi que de signes d'extrême droite», a précisé le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, indiquant que le préfet et les gendarmes y étaient pris pour cible.

L'Alsace est confrontée depuis quelques mois à une recrudescence de graffitis et dégradations à caractère antisémite et/ou raciste. Mi-avril, des tags avaient été découverts sur les murs de la mairie de Dieffenthal. Quelques jours plus tard, des croix gammées et des insultes avaient été taguées sur la façade de la maison d'une élue à Schiltigheim, près de Strasbourg.

Dans le cimetière juif de Quatzenheim, au nord-ouest de Strasbourg, 96 tombes avaient été recouvertes de croix gammées le 19 février, et celui de Herrlisheim, au nord-est de la ville, avait été souillé de graffitis antisémites le 11 décembre.

Des écrits à caractère antisémite avaient également été découverts début mars devant une école de Strasbourg et des croix gammées sur les murs d'une ancienne synagogue de Mommenheim. Des mairies et permanences d'élus ont également été la cible de dégradations. (ats/nxp)