La Française Audrey Azoulay a été élue vendredi directrice générale de l'Unesco. En proie à des luttes intestines, l'institution onusienne basée à Paris est affaiblie au lendemain du départ surprise des Etats-Unis et d'Israël.

