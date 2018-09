Une nouvelle espèce de colibri à gorge bleue a été découverte en Equateur. Le pays compte plus de 40% des espèces de ce petit oiseau présent uniquement sur le continent américain.

L'animal, qui mesure à peine 11 centimètres, présente au niveau de la gorge un plumage d'un bleu intense, une poitrine blanche marquée de deux bandes noires et une tête vert émeraude.

