Les images remarquables d'une otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande en train de gifler à coups de poulpe un kayakiste sidéré font fureur sur les réseaux sociaux.

Kyle Mulinder faisait du kayak le weekend dernier avec des amis au large de Kaikoura, localité de l'Ile-du-Sud, quand il s'est retrouvé par mégarde au beau milieu d'un combat entre l'otarie mâle et la pieuvre qu'elle voulait pour le déjeuner.

Seal slaps man with octopus. Need we say more? ????



(Tap to expand) pic.twitter.com/yxubaavOOh