Fille d'immigrants jamaïcains, Diane Abbott (Parti travailliste) est la première femme noire a avoir été élue à la Chambre des communes du Royaume-Uni, en juin 1987. Malheureusement pour elle, la parlementaire est également célèbre pour les gaffes qu'elle a commises au cours de sa carrière (lire encadré-ci contre). La dernière en date? Avoir siroté une canette de mojito dans les transports publics londoniens alors que la consommation d'alcool y est formellement interdite depuis 2008.

Samedi, la secrétaire d'État à l'Intérieur a en effet été aperçue en train de siroter un mojito dans un train de la banlieue nord de Londres, selon les tabloïdes anglais.

«13 heures, un peut tôt pour boire»

Une personne présente dans le train a précisé au Sun : «Elle gardait la tête baissée et regardait son téléphone portable, mais elle n'arrêtait pas de siroter le contenu de la canette. Il était 13h, donc un peu tôt pour boire, surtout en public». Officiellement, la consommation d'alcool est strictement interdite dans les transports publics londoniens, et ce depuis un peu plus de 10 ans.

Tout cela aurait pu passer inaperçu. Mais une photo de la parlementaire prise en flagrant délit a été publiée et rapidement diffusée sur internet, suscitant une vive polémique dans le pays.

Montrer l'exemple

«Peut-être que je suis vieux jeu, mais je m'attendais vraiment à mieux de la part de Diane Abbott. Ceux qui la défendent devraient se demander où en serait la société si nous décidions tous de bafouer la loi. Les TfL (la société des transports de Londres) a interdit la consommation d'alcool pour une raison et tout le monde, y compris les politiciens, devrait s'y conformer», pouvait-on notamment lire dans les médias britanniques.

Susan Hall, qui siège au Comité de la police et de la criminalité de l'Assemblée de Londres, a déclaré: «En tant que ministre Diane Abbott devrait montrer l'exemple. Comment peut-elle être crédible si elle est prête à enfreindre la loi?». Et un inspecteur retraité de Scotland Yard d'ajouter: «C'est choquant qu'elle viole une loi qui a été adoptée pour maintenir l'ordre dans les transports publics.»

Face à la vague d'indignation causée par son geste, Diane Abbott s'est fendue d'un tweet d'excuses: «Une photo de moi buvant dans une canette de mojito dans l'Overground (métro du Grand Londres, ndlr) a été diffusée. Je suis sincèrement désolé d'avoir bu dans les TFL.»

A photo of me drinking from a can of M&S mojito on the Overground has been circulated. I'm sincerely sorry for drinking on TFL.