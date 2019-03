Une pétition en ligne demandant au gouvernement britannique de renoncer au Brexit a dépassé les trois millions de signatures vendredi. Elle a engrangé un succès fulgurant deux jours après son lancement.

Selon la page de la pétition lancée sur le site du Parlement, son objectif est de «prouver la force du soutien public actuel pour rester dans l'UE». Un autre référendum «pourrait ne jamais être organisé, donc votez maintenant», peut-on aussi lire, alors que les députés ont rejeté la semaine dernière l'option d'une seconde consultation des Britanniques.

Parmi les signataires figurent des célébrités britanniques comme l'acteur Hugh Grant ou encore la chanteuse Annie Lennox.

I’ve signed. And it looks like every sane person in the country is signing too. National emergency. Revoke Article 50 and remain in the EU. - Petitions https://t.co/tPgkaz1soi