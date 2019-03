Sydney Aiello avait réchappé, le 14 février 2018, à l'une des pires fusillades en milieu scolaire de l'histoire des Etats-Unis, quand un jeune homme avait fait 17 morts dans son lycée de Floride. Rongée par la culpabilité du survivant, selon sa famille, elle s'est suicidée à 19 ans la semaine dernière.

Sydney Aiello a fellow classmate of ours took her life this weekend.

May she Rest In Peace.



If you would like to support her family please donate to her GoFundMe here:https://t.co/C9i1dHIHNG