Une roquette a frappé dans la nuit de dimanche à lundi une maison à Mishmeret (Israël), au nord de Tel-Aviv, provoquant un incendie qui a fait cinq blessés légers, ont indiqué la police et les secours.

L'armée israélienne avait fait état auparavant de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, et une de ses porte-parole interrogée par l'AFP s'est refusée à tout autre commentaire. Mishmeret est situé à plus de 80 km de la bande de Gaza, une distance rarement atteinte par les roquettes tirées depuis cet endroit.

???????? FOOTAGE FROM THE SCENE where a rocket fired from #Gaza this morning hit a residential building in central Israel, north of Tel aviv. Several Israelis were injured.



????Dan Asulin pic.twitter.com/OCkXps9jOe