Quoi de plus terrifiant dans un film d'horreur que le spectre d'un enfant voire, pire, une comptine semblant venir de nulle part. C'est exactement ce qu'entendaient depuis un an une mère de famille et ses deux jeunes enfants vivant à Ipswich (GB). «Cela me réveillait la nuit, c'était absolument terrifiant, a-t-elle raconté à l'«Ipswich Star». Je l'ai entendue à toute heure de la nuit - 1h, 2h, 4h du matin - c'était sporadique. Parfois elle était jouée une fois, parfois plusieurs. Et cela pouvait durer une heure.»

Elle l'a enregistrée

La comptine en question «It's raining, it's pouring, the Old Man is snoring» (Il pleut, à verse, le vieil homme ronfle) avait des échos d'outre-tombe, semblant venir de loin. Se demandant si elle devenait folle, la femme a toutefois réussi à enregistrer ce qu'elle entendait.

Voilà ce que cela donne (publié sur le site de l'«Ipswich Star»):

Après des mois de tourments, elle s'est dit qu'il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose. Elle a donc interpellé la Municipalité d'Ipswich, tout en craignant qu'on ne la prenne pour une folle. «Nous prenons toutes les plaintes très au sérieux», a toutefois expliqué au journal local un représentant de la ville, qui a demandé à la plaignante de l'avertir immédiatement la prochaine fois que cela se produirait.

Les enquêteurs localisent la source

Il y a une semaine, la femme a donc appelé la Municipalité vers minuit, la comptine ayant recommencé. Une équipe s'est immédiatement rendue sur place et a fini par localiser la source de cette chanson terrifiante: un haut-parleur à l'extérieur d'un local dans une zone industrielle. Contacté, un porte-parole du site a expliqué qu'il s'agissait d'une alarme visant à décourager des intrus. La chanson se déclenchait quand un détecteur de mouvement captait quelque chose. Le porte-parole a également précisé que ce son n'aurait dû être entendu que sur les lieux et que le volume avait manifestement été réglé trop fort.

Effrayantes coupables

Mais pourquoi cette alarme se déclenchait-elle sans arrêt? En regardant les images de la caméra du détecteur de mouvement, il a été constaté que des araignées passaient devant l'objectif et, à chaque fois, provoquaient la diffusion de la comptine. La sensibilité du capteur a donc été diminuée, tout comme le volume des hauts-parleurs. Les responsables du site ont testé ces nouveaux réglages avec la malheureuse habitante du quartier afin de s'assurer qu'elle ne serais plus dérangée. Mais la comptine risque de la hanter longtemps. (Le Matin)