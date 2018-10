Une ascension a viré au drame au Népal.

Au moins huit alpinistes membres d'une expédition sud-coréenne ont perdu la vie dans le massif du mont Gurja, au Népal, lors d'une violente tempête de neige qui a dévasté leur camp, ont annoncé samedi des officiels népalais.

Les corps de huit personnes, dont des guides népalais, ont été localisés parmi les débris de leur camp par une équipe de secours, mais les conditions météo glaciales et instables ralentissent les recherches, a déclaré le porte-parole de la police Sailesh Thapa.

Une neuvième personne est portée disparue, a-t-il ajouté.

«Nous estimons que cela été provoqué par une tempête de neige parce que les arbres sont brisés et les tentes détruites. Même les corps des victimes sont éparpillés», a indiqué ce responsable de la police à l'AFP.

Un hélicoptère a pu atteindre le site et atterrir un peu au dessus du camp, mais n'a pu récupérer aucun des corps.

«Tout a été emporté, les tentes se sont envolées. Le temps est trop glacial pour continuer les recherches», a déclaré à l'AFP le pilote Siddartha Gurung. Une mission de secours pourrait retourner sur place dimanche si la météo le permet, a-t-il ajouté.

Snowstorm kills at least 8 climbers on Nepal peak https://t.co/OgdQWYIWx0 pic.twitter.com/VzSxkN8aWB

Wangchu Sherpa, de l'organisation Trekking Camp Nepal, qui a organisé l'expédition, a déclaré que l'alerte avait été donnée après 24 heures sans nouvelles des alpinistes.

«Il n'y avait plus de contact avec eux depuis hier, nous avons donc envoyé du monde depuis un village et un hélicoptère pour les retrouver», a-t-il dit.

Les alpinistes sud-coréens et leurs guides népalais campaient au pied de ce commet culminant à 7193 mètres, en attendant qu'une éclaircie leur permette de poursuivre l'ascension.

Eight climbers feared dead after snowstorm at base camp in Nepal - Independent Online https://t.co/R5wco1fpcg