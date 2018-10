Les neuf alpinistes d'une expédition sud-coréenne dans le massif du Gurja, au Népal, ont perdu la vie lors d'une violente tempête de neige qui a dévasté leur camp, une des pires tragédies de l'alpinisme dans l'Himalaya de ces dernières années.

Les corps de huit personnes - quatre Sud-Coréens et quatre guides népalais - ont été localisés samedi parmi les débris de leur camp par une équipe de secours, mais les conditions météo glaciales et instables ralentissent les recherches, a déclaré le porte-parole de la police Sailesh Thapa.

Un cinquième alpiniste sud-coréen, initialement porté disparu car il devait rejoindre avec retard l'équipe principale, a finalement été localisé décédé au camp de base qui a été ravagé par la tempête, portant le bilan des morts à neuf, selon les autorités.

«Une expédition alpine de cinq Sud-Coréens et quatre étrangers a été emportée par des vents violents à leur camp de base lors de l'ascension du mont Gurja, ils sont tombés d'une falaise et sont décédés», a affirmé un communiqué du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Le pilote d'hélicoptère Siddartha Gurung, un des premiers à parvenir au camp de base après la tempête, a décrit à l'AFP une scène de chaos.

«Tout a été soufflé, les tentes se sont envolées. Les victimes ont été éparpillées sur tout le site», a expliqué le pilote qui a réussi à poser son appareil un peu au-dessus du camp, sans pouvoir approcher à pied.

«Le temps est trop glacial et trop instable pour continuer les recherches», a-t-il ajouté. Selon le ministère népalais du tourisme, un deuxième hélicoptère a été envoyé samedi après-midi sur le site. En raison des conditions climatiques, «nous ne sommes pas sûrs qu'il pourra atterrir», a toutefois souligné la porte-parole du ministère Mira Acharya.

Le plus grave depuis 2015

Wangchu Sherpa, de l'organisation Trekking Camp Nepal, qui a organisé l'expédition, a déclaré que l'alerte avait été donnée après 24 heures sans nouvelles des alpinistes.

«Il n'y avait plus de contact avec eux depuis hier, nous avons donc envoyé du monde depuis un village et un hélicoptère pour les retrouver», a-t-il expliqué samedi à l'AFP.

Cet accident est le plus grave depuis une avalanche, provoquée par un tremblement de terre, qui avait emporté 18 personnes sur les pentes de l'Everest en 2015. L'année précédente, seize sherpas avaient également été tués sur l'Everest par une avalanche.

Les alpinistes Sud-Coréens et leurs guides népalais campaient depuis début octobre au pied de ce sommet culminant à 7193 mètres, en attendant qu'une éclaircie leur permette de poursuivre l'ascension.

L'expédition était menée par l'alpiniste chevronné sud-coréen Kim Chang-ho qui avait été en 2013 le plus rapide à escalader les quatorze premiers sommets mondiaux sans l'aide d'équipement d'oxygène additionnel.

