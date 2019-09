La future présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, a été contrainte lundi de remanier son équipe, les eurodéputés la forçant à réclamer à la Roumanie et à la Hongrie deux nouveaux candidats aux postes de Commissaires.

Avant même leur oral de confirmation, la sociale-démocrate roumaine Rovana Plumb (Transports) et le Hongrois Laszlo Trocsanyi (PPE, droite, Voisinage et Elargissement) ont été jugés «inaptes» par les eurodéputés en raison de conflits d'intérêt présumés.

We just decided in @EP_Legal that both candidates #Plumb and #Troscanyi are unfit the become commissioners.