La Pologne a défendu mardi devant ses partenaires européens réunis à Luxembourg les réformes controversées qui, selon leurs détracteurs, menacent l'indépendance de son système judiciaire. Varsovie a demandé l'abandon d'une procédure inédite de sanctions, jugée injuste.

Le secrétaire d'Etat polonais aux affaires européennes Konrad Szymanski s'est déclaré très satisfait de cette audition de plus de deux heures devant ses homologues de l'UE. «Je pense que nous avons satisfait la curiosité des pays de l'UE concernant la réforme de la justice en Pologne. Je suis convaincu que nous sommes près de la fin du différend avec l'UE», a-t-il assuré.

«Pour la première fois, nous avons eu un débat concret avec les pays membres qui se sont référés à l'essentiel de l'affaire et non à la discussion menée sur un niveau très général et politique» par la Commission européenne, a-t-il souligné dans une critique explicite de l'action du vice-président de l'exécutif bruxellois Frans Timmermans.

Rien de nouveau

«La Pologne nous a présenté un état de la situation, mais nous n'avons rien entendu de nouveau», a rétorqué le commissaire européen au cours de la conférence de presse organisée avec la présidence bulgare de l'UE. Aucune décision n'était attendue à l'issue de cette audition.

«Une nouvelle réunion des ministres des affaires européennes sera organisée pour évaluer les réponses (de la Pologne) et les réactions (des Etats membres) afin de décider des étapes à suivre au titre de l'article 7, a indiqué la ministre bulgare des affaires étrangères Ekaterina Zaharieva.

Nombre de délégations n'ont pas été convaincues par la prestation du ministre polonais. Konrad Szymanski l'a implicitement reconnu en déplorant qu'»un certain nombre de pays préfèrent clairement poursuivre une attitude agressive" à l'égard de la Pologne.

Le 3 juillet, une loi sur la cour suprême, déjà votée et signée par le président polonais Andrzej Duda, entrera en vigueur. Elle pourrait permettre de mettre fin prématurément au mandat de plusieurs dizaines de juges de la cour âgés de plus de 65 ans.

Pour contrer ce qu'elle considère comme une violation de l'indépendance de la justice, la Commission européenne a déclenché fin décembre la phase préliminaire d'une procédure inédite - l'article 7 du traité sur l'UE - qui peut mener en théorie à une suspension des droits de vote du pays au sein de l'UE. (ats/nxp)