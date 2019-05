Des perquisitions ont été menées mercredi dans plusieurs villes d'Allemagne dans le cadre de révélations anciennes sur une vaste fraude internationale impliquant des paradis fiscaux, a indiqué la justice allemande.

Le parquet de Francfort a lancé, avec l'aide de la police judiciaire et d'autorités fiscales, des perquisitions visant les domiciles de huit particuliers fortunés situés à Hambourg et sur l'île de Sylt, dans le nord, Konz et Trèves, dans le Palatinat (ouest), Simmerath et Erkrath, en Rhénanie (ouest), à Bad Tölz, en Bavière (sud).

En outre, les locaux de onze banques et caisses d'épargne ont été visité dans plusieurs villes, dont Francfort, ainsi que six sociétés de gestion de portefeuille à Hambourg.

«Avec l'aide de l'ancienne filiale d'une grande banque allemande au sein des îles Vierges britanniques», les individus dont les domiciles ont été visités sont soupçonnés d'avoir «fondé des sociétés dans des paradis fiscaux afin de dissimuler les revenus de capitaux aux autorités fiscales allemandes et de se soustraire à l'impôt», explique un communiqué du parquet.

«Offshore Leaks»

Le montant de la fraude présumée n'a pas été communiqué. «Les clients de banques et conseillers fiscaux sont dans la ligne de mire. Des établissements ont été visités mais en étant des témoins dans l'enquête», a précisé Noah Krüger, procureur au parquet de Francfort, joint par l'AFP.

Cette opération est liée à une précédente perquisition en novembre dernier dans les locaux de la Deutsche Bank, sur des soupçons de blanchiment d'argent et dont l'origine remontait à la base de données des «Offshore Leaks» sur les paradis fiscaux, révélée en 2013 par le Consortium indépendant des journalistes d'investigation (ICIJ), basé à Washington.

La première banque allemande s'est empressée mercredi de faire savoir qu'elle ne faisait pas partie des sociétés perquisitionnées ce jour.

La banque «coopère avec le parquet et a publié volontairement tous les documents demandés», a-t-elle indiqué dans un communiqué, ce qui lui a permis d'éviter une visite supplémentaire des policiers. (afp/nxp)