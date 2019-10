Pour aider les gens à arrondir leurs fins de mois, un utilisateur de la plateforme communautaire «Reddit» a donné un conseil pour le moins insolite: «Choisissez n'importe quel insecte populaire qui sert de nourriture sur le marché des reptiles, prenez quinze minutes pour vous informer sur leur reproduction, et vendez-les sur eBay au prix du marché».

Ce conseil, Max Stafford, un américain de 48 ans, en a fait un business, rapporte le site d'information «Slate». Il vit désormais avec environ six millions de vers de farine, dans la région du Nord-Ouest Pacifique des Etats-Unis. Il envoie désormais des millions d’insectes vivants à travers tout le pays, par paquet de 1000, 5000 voir 10'000 unités.

«Le profit est assez faible sur les vers de farine, mais quand on fait beaucoup de volume, c'est là que ça devient intéressant. À petite échelle, ce serait difficile», reconnaît Max Stafford. Un élevage d'une telle ampleur demande beaucoup d'organisation.

«Il faut acheter les sacs, le blé, les pommes de terres... Payer les frais eBay et PayPal ainsi que les boîtes de transports. Ce n'est pas évident de prendre des vacances». Il semblerait néanmoins que le jeu en vaille la chandelle.

Les cafards sont les plus rentables

Toujours aux Etats-Unis, Mel et Chris Adams se sont spécialisés dans la vente de «cafards discoïdes». Ils ont lancé leur ferme en Floride au début de l'année 2019, et peuvent déjà prétendre obtenir un chiffre d'affaire à cinq chiffres. En effet, en vendant leur plus petit paquet de cafards à 25 dollars, ils peuvent se dégager une jolie marge de 12 dollars. Le cafard est donc plutôt une affaire rentable.

Les producteurs mettent cependant les futurs éleveurs en garde: il faut plusieurs mois de pratique avant de maîtriser le cycle de vie et la reproduction de l'insecte choisi. De nombreux cas d'éleveurs inexpérimentés qui vendaient des insectes morts ou malades ont déjà été signalés.

Il faudra également faire très attention à ne pas laisser les insectes s'échapper et infester les maisons aux alentours.

CBO