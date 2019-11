Venise se préparait samedi à vivre une nouvelle alerte météorologique. Jeudi, les autorités ont décrété l'état d'urgence dans la Cité des Doges dévastée par des inondations record. La protection civile italienne a ainsi émis pour samedi une «alerte route» météorologique pour toute la région de Venise, avertissant du risque de vents violents.

From north to south Italy has been impacted by a series of extreme climate events. What's happening in #Venice is a powerful example.This is not just "bad weather",this is #ClimateEmergency & needs bold actions,not useless words. #NonChiamateloMaltempo #Venezia #AcquaAltaAVenezia pic.twitter.com/pEdgHbFFeg

Un nouveau coup dur pour la «Sérénissime», où son maire Luigi Brugnaro avait déjà été contraint vendredi d'ordonner la fermeture de la célèbre place Saint-Marc pendant plusieurs heures avant de lever cette mesure dans l'après-midi, au moment où le niveau de l'eau baissait.

This was us upto our waists in #Venice last night trying to help some tourists reach their hotel with their luggage. Charlie in front being the absolute hero he is ?? #Venezia pic.twitter.com/q0JHZMQ0nJ