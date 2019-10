Le président péruvien Martín Vizcarra a annoncé lundi la dissolution du Parlement, dominé par l'opposition, et la tenue d'élections anticipées. Cette annonce a été faite sur fond de crise institutionnelle.

«Aucun accord n'est possible avec l'opposition» fujimoriste (droite populiste), a justifié dans une allocution télévisée le président, faisant référence au mode de désignation des juges du tribunal constitutionnel qui fait actuellement l'objet de débats houleux au Parlement. «J'ai décidé de dissoudre le Congrès et de convoquer des élections législatives», a-t-il ajouté. Les élections législatives et présidentielle devaient initialement se dérouler en avril 2021.

La dernière dissolution du Parlement remonte au 5 avril 1992. Elle avait été décidée par Alberto Fujimori (1990-2000).

Quatre présidents poursuivis

Martin Vizcarra, 56 ans, a succédé en 2018 à Pedro Pablo Kuczynski, dont il était le vice-président, avec un discours anti-corruption. Les quatre derniers présidents du Pérou sont dans le viseur de la justice.

Alan Garcia (1985-1990 et 2006-2011) s'est suicidé d'une balle dans la tête le 17 avril au moment où la police venait l'arrêter à son domicile.

Ollanta Humala (2011-2016) et son épouse Nadine Heredia ont été inculpés en mai par la justice péruvienne pour blanchiment d'argent présumé. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), contrait à démissionner, est, lui, visé par une enquête pour blanchiment d'argent présumé dans le vaste scandale de corruption Odebrecht, qui éclabousse la classe politique latino-américaine.

Quant à Alejandro Toledo (2001-2006), il a été arrêté le 16 juillet aux Etats-Unis, où il réside, en vue d'une extradition. (ats/nxp)