Andrés Manuel López Obrador, qui a promis un «changement radical», a obtenu dimanche une large victoire lors de l'élection présidentielle au Mexique, selon les sondages de sortie des urnes. Il offre un premier succès historique à la gauche dans ce pays.

Trois instituts de sondage placent l'ancien maire de Mexico en tête avec plus de 40% des voix. Le quotidien El Financiero le crédite de 49% des suffrages contre 27% pour le jeune conservateur Ricardo Anaya et 18% pour José Antonio Meade, du parti révolutionnaire institutionnel (PRI), qui arrive en troisième position.

José Antonio Meade et Ricardo Anaya Cortés ont reconnu leur défaite. Andrés Manuel López Obrador, un vétéran de gauche, surnommé «AMLO», qui se présentait pour la troisième fois à la présidence, sera le premier chef d'Etat de gauche du Mexique depuis des décennies. Il a mis fin à l'hégémonie exercée par le PRI et le parti d'action nationale (PAN, droite).

Le président américain Donald Trump a félicité dimanche le vainqueur et s'est dit «prêt à travailler» avec le nouveau chef d'Etat mexicain. «Il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des Etats-Unis et du Mexique!», a tweeté le président Trump dont la politique commerciale et sur l'immigration a plongé les relations avec son voisin mexicain au plus bas de leur histoire.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!