Le Nigeria a saisi un avion britannique accusé d'avoir violé l'interdiction des vols commerciaux, l'une des mesures prises pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche le ministre nigérian de l'Aviation, Hadi Sirika.

Le ministre a affirmé sur son compte Twitter que la compagnie Flair Aviation avait été autorisée à opérer des vols humanitaires au Nigeria, mais qu'elle a été surprise à effectuer des vols commerciaux.

«Équipage interrogé»

L'avion de Flair Aviation a été «saisi, l'équipage interrogé» et «il y aura une amende maximum», a-t-il précisé, «C'est le mauvais moment pour essayer de tester notre détermination» à agir, a ajouté M. Sirika.

