Une violente explosion a détruit dimanche soir un magasin et une habitation de Leicester, dans le centre de l'Angleterre, a rapporté la police. Quatre personnes ont été hospitalisées, selon les services ambulanciers. La piste terroriste est pour l'heure écartée.

Les pompiers locaux ont reçu des appels vers 19h00 (20h00 en Suisse) de la part d'habitants du quartier faisant état d'une explosion et d'un incendie, a déclaré une porte-parole de la police. Six véhicules de pompiers ont été aussitôt déployés, a-t-elle ajouté.

«Nous étions en route (ndlr, vers le lieu de l'incident) lorsque la police a appelé pour nous dire qu'un immeuble s'était effondré», a-t-elle précisé. D'autres secouristes, dont une unité avec des chiens de sauvetage, ont été dépêchés sur place.

