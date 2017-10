Mattis: les militaires turcs et américains font du «bon travail» ensemble

Les militaires turcs et américains font du bon travail ensemble, a souligné mercredi le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, alors que les tensions diplomatiques entre les deux pays, partenaires au sein de l'Otan, sont au plus haut.



«Nous maintenons une collaboration très étroite, des communications très étroites. Les interactions et l'intégration entre militaires n'ont pas été affectées par tout ceci», a noté M. Mattis. «Nous faisons du bon travail ensemble, entre militaires», a-t-il conclu.