Une femme a été arrêtée en Floride après avoir franchi vendredi deux barrières de sécurité près du club de golf Mar-a-Lago de Donald Trump, a annoncé la police de Palm Beach qui a réfuté la thèse d'un acte terroriste.

L'incident a débuté en fin de matinée dans un complexe touristique quand un agent de sécurité a repéré une femme agissant «de manière irrationnelle», «dansant sur le toit de sa voiture», a précisé lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw.

An SUV breached security checkpoints heading toward the main entrance of President Trump's Mar-a-Lago retreat in Florida, and officials shot at the vehicle, the Palm Beach Sheriff's Office said. Two people are now in custody, authorities said. https://t.co/V99FYzszPU