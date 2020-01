Deux hommes ont été arrêtés en Floride après avoir franchi vendredi pour une raison indéterminée deux barrières de sécurité du club de golf Mar-a-Lago de Donald Trump, a annoncé la police de Palm Beach.

An SUV crashes through two checkpoints at Trumps Mar-a-Lago Two people have been taken into custody https://t.co/3BNf5uSgnv

Juste avant l'entrée principale

Les deux hommes étaient dans un 4X4 poursuivi par la police quand ils ont franchi deux points de sécurité, ont précisé dans un communiqué les services du shérif du comté.

Des «responsables» non identifiés ont alors tiré des coups de feu en direction du véhicule avant qu'il atteigne l'entrée principale de la résidence du président, où il est attendu vendredi soir.

The FBI is aware of an incident at Mar-a-Lago and have agents responding to the scene, FBI spokesman says. Follow live updates. https://t.co/hqVfuW1wkS pic.twitter.com/58GbIgUvxX