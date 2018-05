Un énorme nuage de cendres volcaniques a jailli mardi du volcan hawaïen Kilauea, incitant les autorités à émettre une alerte rouge pour l'aviation face à la forte probabilité d'éruption. Ce niveau d'alerte «signifie danger immédiat pour la santé, alors prenez des mesures pour limiter toute exposition», a déclaré l'agence de Protection civile dans un communiqué.

«C'est une situation grave qui affecte toute la population exposée», a ajouté cette source, précisant que les problèmes de santé peuvent être l'étouffement et l'incapacité de respirer. Selon la protection civile, le nuage atteint 3000 à 3600 mètres de hauteur. Le département a également mis en garde la population locale contre des problèmes respiratoires, la qualité de l'air étant affectée par le nuage volcanique.

Summary of #HVO #Kilauea VAN/VONA: Ash eruption at summit has increased in intensity. NWS radar & pilot reports show top of the ash cloud is as high as 10,000-12,000 feet above sea level. Ashfall and vog has been reported in Pahala (18 mi downwind). #KilaueaErupts pic.twitter.com/ChzRdu0Ch7